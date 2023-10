Evenepoel rijdt laatste koers van het jaar: dit is er te verdienen

Zondag wordt de Chrono des Nations gereden. De lange individuele tijdrit lijkt ideaal voor Remco Evenepoel.

Iets meer dan 45 kilometer over een licht glooiend parcours, met weinig hoogtemeters. Het is een parcours om hard op te rijden. Het lijkt helemaal op het lijf van Remco Evenepoel geschreven.

Onze landgenoot gaat om 15.18 uur als allterlaatste van start. Twee minuten voor hem start Joshua Tarling, de Brit die verrassend derde werd op het WK in Glasgow.

Geen Filippo Ganna ook, geen Stefan Küng, maar de tegenstand zou wel eens van Alec Segaert kunnen komen. Ook hij is een specialist in het tijdrijden.

Er rijden nog heel wat opmerkelijke namen mee in de Pays de la Loire, het is uitkijken of de wereldkampioen tijdrijden zijn regenboogtrui kan bevestigen.

Voor de winnaar is er een premie voorzien van iets minder dan 6.000 euro, zo laat Het Laatste Nieuws weten. Peanuts, maar daar gaat het zondag helemaal niet om.