Ploegstructuur van broers Roodhooft nog wat ingewikkelder: toptalent Pieterse uithangbord van nieuwe ploeg

Fenix-Deceuninck was tot nu toe de vrouwenploeg van Alpecin-Deceuninck op de weg. In andere disciplines zoals mountainbiken of veldrijden kwamen de vrouwen uit voor Alpecin-Deceuninck. Maar daar komt nu dus verandering in.

De Nederlandse Puck Pieterse (21) wordt de kopvrouw van het offroadteam. Zondag staat ze in de trui van Fenix-Deceuninck aan de start van de Wereldbeker in Waterloo, haar eerste cross van het seizoen.

Yara Kastelijn en Belgisch gravelkampioene Marthe Truyen zullen ook voor het offroadteam rijden. Julie De Wilde en de jonge Britse Millie Couzens zullen dan weer bij de beloften rijden voor de ploeg.

De Nederlandse Ceylin Alvarado, die ook voor Fenix-Deceuninck op de weg rijdt, blijft dan weer in het shirt van Alpecin-Deceuninck rijden. Sanne Cant, die ook bij Fenix-Deceuninck zit, komt in het veld uit voor Crelan-Corendon. Ook Marion Norbert-Riberolle, Manon Bakker en Inge van der Heijden rijden in dat shirt.

💙 New chapter! 💙



Fenix-Deceuninck takes new step towards multidisciplinary philosophy



After a previous focus on the road and activities in e-racing and gravel, our women's team is also making its entry into CX and mountainbike. With Puck Pieterse as leader. #fenixdeceuninck pic.twitter.com/QsRMdGvfk5