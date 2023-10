🎥 Jasper Philipsen scoort aan 50% in Ronde van Turkije en scherpt zijn zegeaantal nog wat aan

Jasper Philipsen heeft ook de achtste rit in de Ronde van Turkije gewonnen. Daarmee wint hij de helft van de ritten en sluit hij af op 19 overwinningen in 2023.

In de straten van Istanboel werd er opnieuw gesprint voor de overwinning in de Ronde van Turkije. En voor de vierde keer in acht ritten was Jasper Philipsen de snelste. De Nederlander Cees Bol werd voor de tweede keer tweede, al zijn vijfde podium in Turkije.

Voor Jasper Philipsen is het zijn 19de zege van het seizoen, daarmee is het met afstand de zegekoning van 2023. Tadej Pogacar strandt op de tweede plaats met 17 overwinningen, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic wonnen 15 keer in 2023.

De Kazach Lutsenko mag zich eindwinnaar noemen in Turkije. Naast de 31-jarige Kazach stonden ook de Duitser Ben Zwiehoff en de Colombiaan Harold Tejada, de tweede renner van Astana, op het eindpodium. Xandro Meurisse (9de) is de eerste Belg in het eindklassement.

🚴🇹🇷 | Bol? Bol? Nee, gewoon weer Philipsen. De Vlam van Ham maakt er in Istanbul kwartet van. De teller tikt nu voor dit seizoen 19 overwinningen aan! 💨🇧🇪 😬😬 #touroftürkiye



