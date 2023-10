Lucinda Brand kent opnieuw wat tegenslag tijdens haar revalidatie

Geen Lucinda Brand in de eerste manche van de Wereldbeker in Waterloo. De Nederlandse herstelt nog altijd van een sleutelbeenblessure.

Brand viel begin september in de Simac Ladies Tour in Nederland en hield daarbij een blessure over aan haar sleutelbeen. Op haar sociale media heeft ze nu een update gegeven over haar blessure en revalidatie.

"Na vier weken kon ik eindelijk beginnen met fysiotherapie om de mobiliteit in mijn schouder terug te krijgen. Ik probeer ondertussen weer verder te bouwen aan mijn conditie", schrijft ze op Instagram.

"Na korte ritjes binnen probeerde ik ook weer buiten te fietsen. Bij een eerste poging zat ik nog als een oude en bange oma op de fiets, maar daarna ging het, na elke rit, weer beter." Toch loopt het niet allemaal zoals verhoopt. "Ik kan nog niet zo lang trainen als ik zou willen, maar ik heb inmiddels wel weer over grindwegen gereden."

Een datum plakken op haar rentree in het veld is dan ook moeilijk voor Brand. "De belangrijkste prioriteit is nu om de schouder weer volledig te laten genezen, zodat ik weer over mijn volledige schoudercapaciteit kan beschikken. Zodra dit doel is bereikt, maken we een plan."