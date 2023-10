Bondscoach Sven Vanthourenhout kritisch over houding van Eli Iserbyt na kapotte schoen

Eli Iserbyt moest in Waterloo weer tevreden zijn met plek twee. Bondscoach Sven Vanthourenhout zag Iserbyt wel fouten maken toen zijn schoen stuk ging.

Eli Iserbyt was goed van start gegaan in Waterloo, maar kreeg al snel het gezelschap van ploegmaats Pim Ronhaar en Thibau Nys. Maar plots viel Iserbyt vooraan weg, de sluiting van zijn schoen was stuk en Iserbyt moest in de materiaalpost een nieuwe schoen halen.

Die schoenwissel werd bijzonder snel uitgevoerd, maar Iserbyt verloor toch een tiental seconden. Die achterstand kon hij niet meer goedmaken en voor de tweede week op rij moest Iserbyt genoegen nemen met plek twee.

Rustiger blijven

Bondscoach Sven Vanthourenhout was toch ook kritisch. "De schoenwissel zelf ging snel. Maar ik vond dat hij in aanloop naar die schoenwissel te veel heisa maakte. Ik zou me er niet te druk in gemaakt hebben", zei Vanthourenhout bij Play Sports.

"Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de concurrentie. Er staat omkadering langs de kant en zij konden Nys en Ronhaar al verwittigen om te anticiperen op de pech van Iserbyt. Ik zou er in alle omstandigheden proberen om er rustiger onder te blijven", zei Vanthourenhout nog.