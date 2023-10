Opnieuw gouden tijden in het veldrijden? "Het kan ook zonder Van Aert en Van der Poel"

Het veldritseizoen begint volgens velen maar echt wanneer Mathieu van der Poel en Wout van Aert opnieuw aan de start staan. Maar met Thibau Nys als extra factor zou dat wel eens kunnen veranderen.

Van Aert en Van der Poel komen pas rond de kerstperiode weer naar de cross en trekken dan altijd veel meer toeschouwers naar de cross. Maar met Thibau Nys zou dat komend weekend in Overijse al het geval kunnen zijn, in zijn provincie Vlaams-Brabant.

Ook bij Jurgen Mettepenningen, ploegmanager van concurrent Pauwels Sauzen-Bingoal, beseft dat Nys een belangrijke factor kan worden. De duels met Eli Iserbyt kunnen het veldrijden, dat leeft van duels, weer gouden tijden bezorgen.

Strijd van twee blokken

"We kunnen heel snel terugkeren naar die tijden, want ook zonder Van Aert en Van der Poel is er genoeg spanning en spektakel. Het wordt een fantastisch seizoen en het zal spannend en onvoorspelbaar blijven", zegt hij bij Sporza.

Door de komst van Nys wordt het ook een strijd tussen Pauwels Sauzen-Bingoal (Iserbyt, Vanthourenhout, Kamp) en Baloise Trek Lions (Nys, Van der Haar, Ronhaar en Nieuwenhuis). "Tel er naast de twee blokken ook nog Laurens Sweeck bij en dat maakt het alleen maar leuker", stelt Mettepenningen nog.