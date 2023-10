Sven Vanthourenhout ziet duidelijke verschillen tussen vader en zoon Nys: "Daar was Sven niet toe in staat"

Bijna 25 jaar zat er tussen de eerste zege in de Wereldbeker van Sven Nys en zijn zoon Thibau. Maar bondscoach Sven Vanthourenhout ziet twee totaal verschillende renners.

Sven Vanthourenhout reed jarenlang samen met Sven Nys en kent ook zijn zoon Thibau van toen hij nog heel jong was. Vanthourenhout kan de twee qua type renner dus goed vergelijken. En hij ziet dus twee verschillende renners.

"Hoe Thibau op deze leeftijd finales naar zijn hand zet, daar was Sven niet toe in staat", zegt Vanthourenhout bij Sporza Daily. "Wat Thibau neerzet, is nog van een andere orde. Al moet hij nog heel veel winnen om naast zijn papa te komen."

Ander karakter

Toch ziet Vanthourenhout ook verschillen in het karakter van vader en zoon Nys. "Thibau maakt zijn eigen keuzes, keuzes die zijn vader niet zou gemaakt hebben. Hij houdt van mooie auto's, dure kledij en tatoeages."

Maar Nys jr. leeft ook niet in zijn eigen wereld. "Hij respecteert ook nog altijd de oudere generatie", zegt Paul Herygers. "Hij zal nooit iemand als Roland Liboton voorbijrijden zonder iets te zeggen."