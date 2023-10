🎥 Jakobsen haalt het moment waarop Patrick Lefevere hem contract geeft en het eigen speciaal verzoek voor de geest

De tandem Fabio Jakobsen - Patrick Lefevere heeft jarenlang schitterend gerendeerd. Nu aan die samenwerking een einde komt, is het tijd om eens terug te blikken.

Dat doet Jakobsen in een emotionele afscheidsvideo van Soudal Quick-Step. De Nederlander keert terug naar het moment waarop het allemaal begon. "Ik reed bij SEG Racing Academy drie jaar bij de U23. Ik genoot de interesse van enkele teams en Patrick Lefevere bood me een contract voor twee jaar aan."

Vooraleer daar op in te gaan, volgde nog een verzoek. "Ik wist dat Niki Terpstra bij hem in het team zat. Ik vroeg of ik hem kon bellen. Ik heb hem dan gevraagd of het een goede opportuniteit was voor mij. Uiteindelijk kende hij de manier van werken bij de Wolfpack."

"Hij zei dat wie hard werkt kansen krijgt en ik zeker bij de ploeg kon winnen", herinnert Jakobsen zich de reactie van Terpstra. "Ik geloofde hem niet helemaal en tijdens de eerste zware weken twijfelde ik zelfs aan mijn plek op trainingskamp. Maar dag na dag herstel je en ze hebben van mij een sterkere sprinter gemaakt dan ik al was."