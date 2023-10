David van der Poel stopt en kan bijna bij broer Mathieu pronken met zege in laatste koers: "Wil niet te veel tamtam"

David van der Poel is de volgende in het rijtje met renners die stoppen. De broer van Mathieu pakte ei zo na nog de zege in zijn laatste wegwedstrijd.

Zijn afscheid aan de cross stond al vast. Na de Sluitingsprijs Putte-Kapellen verklapte David van der Poel aan WielerFlits en Het Nieuwsblad dat hij ook stopt met wegwielrennen. "Liefst wil ik niet te veel tamtam rond mijn afscheid", klinkt het. Het is wel een afscheid met opgeheven hoofd geworden. In de eendagskoers die bekend staat als afsluiter van het Belgische wielerseizoen deed Van der Poel immers nog mee voor de overwinning. Het draaide immers uit op een groepssprint en David van der Poel legde Coen Vermeltfoort nog het vuur aan de schenen. TWEEDE PLEK VOOR DAVID VAN DER POEL Vermeltfoort was door zijn ploeg VolkerWessels op een ideale manier afgezet, hem nog remonteren bleek voor David van der Poel net te moeilijk. Desondanks is het voor die laatste mooi om er met een tweede plaats uit te gaan. Door de derde plek van Jordan Habets leverde de koers een volledig Nederlands podium op.