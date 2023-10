De opmerkelijke bijnaam van Thibau Nys onthuld en het heeft niets met de koers te maken

Alle groten hebben wel één of andere bijnaam. Wat dat betreft zit het bij Thibau Nys, de jongeman die de wereldtop bestormt in het veldrijden, wel al goed.

Bondscoach Sven Vanthourenhout verklapt in Sporza Daily dat 'Rufus' de bijnaam is van Thibau Nys. Laat ons niet vergeten dat hij ondanks alles nog maar 20 is en dan mag je gerust ook nog wel speelvogel zijn. Dat blijkt ook uit de interesses van Nys junior naast de fiets.

"Hij is gek van films van Gaston en Leo en hij kent alle afleveringen van FC De Kampioenen", weet Sven Vanthourenhout. "Rufus is een personage uit De Paniekzaaiers, een film van Gaston en Leo." Vandaar dus de bijnaam voor Thibau Nys.

© photonews

Rufus zou zo wel eens een begrip in de crosswereld kunnen worden. "En Rufus is van een kleine jongen nu stilaan een grote coureur aan het worden."