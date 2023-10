Lotto Dstny heeft huiswerk voor 2024 helemaal af: naast drie Belgen komt ook stevige allrounder de rangen versterken

Lotto Dstny heeft een overeenkomst voor twee jaar bereikt met Jonas Gregaard, een 27-jarige Deen die overkomt van Uno-X. Ze stellen Gregaard bij de Loterijploeg voor als een allrounder en een teamspeler. Kortom: het type renner dat altijd bijzonder welkom is in een wielerploeg.

"Als ik mezelf moet vergelijken met iemand bij Lotto Dstny, dan is het met Maxim Van Gils of Andreas Kron, maar zij zijn beiden wat sterker dan ik. Ik kijk er naar uit om hen te helpen in de heuvelachtige koersen. Ik hoop op tijd en stond ook zelf op een resultaat te mikken in rittenkoersen", verkondigt Gregaard.

πŸ“’π“π«πšπ§π¬πŸπžπ« 𝐧𝐞𝐰𝐬



Let's give a warm welcome to @jonasgregaard, who will join Lotto Dstny for the next two seasons πŸ˜€



