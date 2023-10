Nederlands bondscoach verdedigt Mathieu van der Poel: "Domme reacties"

Mathieu van der Poel wil in 2024 zijn kans wagen op de Olympische Spelen in het mountainbiken. Maar de Nederlander krijgt ook veel kritiek op het feit dat hij blijft terugkeren naar die sport.

De laatste wedstrijden van Mathieu van der Poel op de mountainbike waren niet bepaald een succes. Op de Olympische Spelen viel Van der Poel zwaar door een plank die na de verkenning verdwenen was. Op het WK in augustus moest Van der Poel opgeven na een val in de eerste minuten.

"Er zijn veel mensen die zijn mountainbike-wedstrijden van de afgelopen jaren niet op waarde kunnen schatten", zegt Nederlands offroad-bondscoach Gerben de Knegt bij In de Leiderstrui. "Hij heeft Wereldbeker-wedstrijden gewonnen, is Europees kampioen geweest, heeft WK-medailles behaald."

Mountainbiken onderschat

"Hij heeft dus echt wel ervaring op de mountainbike. Ik moet ook niet alles lezen, maar ik lees ook wel eens domme reacties dat hij moet stoppen of zo. Maar ja, als die jongen dat toch leuk vindt…", haalt de Knegt uit naar de critici.

De Nederlandse bondscoach vindt ook dat het mountainbiken onderschat wordt, terwijl wegwielrennen dan weer overschat wordt. "Als je een goede mountainbiker bent, kun je ook op de weg negen van de tien keer je mannetje staan. Daarom zijn ze ook gewild."