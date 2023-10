Waarom Thibau Nys een verademing is voor het veldrijden ... en waar meteen een gevaar in schuilt

Het veldritseizoen begint volgens velen maar echt wanneer Tom Pidcock en vooral Mathieu van der Poel en Wout van Aert meerijden. Maar in het nieuwe seizoen hebben we alvast een extra factor om rekening mee te houden.

Thibau Nys is voorlopig dé man van het nieuwe seizoen. Hij won de Exact Cross in Beringen én de Wereldbeker in Waterloo en staat daarmee helemaal bovenaan in het nieuwe veldritseizoen. Afwerken aan 100%.

Er waren tijden dat het voor Eli Iserbyt was, met Vanthourenhout, Sweeck en de (nu geschorste) Aerts als concurrenten. Een extra pigment is altijd leuk en zeker als het jong, fris en fruitig is. En dat is de zoon van Sven Nys allemaal.

Duels en pigment

Hij toont branie om te beginnen. Dat hij niet wil rijden bij de beloften als wereldkampioen en gewoon vol voor de profs kiest is op 20-jarige leeftijd een dappere keuze. De resultaten geven hem voorlopig gelijk, maar zelfs als er eens een minder moment komt, blijft het een goede keuze.

Hij maakt bovendien ook indruk met zijn techniek. En dat zien ook de supporters graag, waardoor we mogelijk ook in België de komende maanden weer volle huizen mogen verwachten. Er zal mogelijk ook meer spanning zijn met een extra jonkie.

Het blijft dan weliswaar altijd een beetje wachten op Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar toch: die komen maar begin december in het veld en dat is toch nog anderhalve maand. Tot dan wordt het genieten van het duel tussen de andere Belgen en Nederlanders.

Hoe meer spanning en duels, hoe beter voor het veldrijden. Rest de belangrijkste vraag natuurlijk: wordt Nys wél een absolute held van het veldrijden die ook in het veld zal blijven rijden en hele winters gaat volmaken?

Veld of weg?

De kans lijkt eerder klein. In 2023 won Nys op de weg al de GP Kanton Aargau - Gippingen en werd hij derde in de Ronde van Noorwegen. Hij liet zelfs al een paar leuke dingen zien op World Tour-niveau en is uiteraard nog steeds maar 20.

De komende jaren zal hij bij LIDL - Trek een en ander combineren, maar in de toekomst kan niets worden uitgesloten. En dan verliest het veldrijden misschien opnieuw een publiekslieveling in de eerste maanden van het seizoen - en wordt de eindejaarsperiode nog gekker.