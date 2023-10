Belofterenner moest keuzes maken: "Had nochtans afgesproken met Remco Evenepoel"

Siebe Roesems hielp Jasper Philipsen aan enkele overwinningen in Turkije. Daarvoor moest hij zelf wel een geplande koers links laten liggen.

Siebe Roesems gaf in de Ronde van Turkije zijn visitekaartje af. Hij wordt dan ook snel vergeleken met Tim Declercq die jarenlang voor QuickStep op kop van het peloton reed.

“Goh, in deze fase van mijn carrière ben ik best tevreden met die rol. Ik wil toch ook even benadrukken dat het niet elke renner gegeven is om urenlang op kop van het peloton te rijden. Ik ben Alpecin-Deceuninck dankbaar dat het in mij geloofde in deze rol en ben blij dat ik het vertrouwen niet heb beschaamd”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Roesems rijdt nog een jaar voor het Development Team van Alpecin-Deceuninck, daarna wil hij doorstromen naar de hoofdmacht. Het maatje van Remco Evenepoel moest door zijn opdracht in Turkije wel de Chrono des Nations laten schieten.

“Enkele maanden geleden had ik afgesproken om samen af te reizen met Remco Evenepoel. Nu goed, het opzet was om Jasper Philipsen naar de prijs van zegekoning te loodsen en dat is gelukt. We blikken terug op een geslaagd seizoen. De riem gaat er nu enkele weken af.”