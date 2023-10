Analyse De cijfers bewijzen het: het Belgische wielrennen zit in één van zijn beste periodes ooit

Het Belgische wielrennen zit in een hoogconjunctuur. Het aantal wereldtoppers is amper bij te houden, en dat vertaald zich ook in de cijfers.

Wout van Aert, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Arnaud De Lie, Cian Uijtdebroeks, Tim Merlier, Jordi Meeus... Allemaal Belgische toppers die in hun specialiteit strijden met de wereldtop. Daarnaast zijn er ook nog Ilan Van Wilder, Florian Vermeersch, Gerben Thijssen, Maxim Van Gils, Jasper Stuyven... Sprinters, allrounders, tijdrijders, klassieke specialisten en nu ook klim- en rondetalent: het ontbreekt België nergens aan wereldtoppers. Het Belgische wielrennen lijkt ook voor de volgende jaren van succes zeker te zijn. België op één, Evenepoel de beste Op de UCI-ranking voor landen scoorde België zo'n 23.000 punten, nummer twee Denemarken 18.800, nummer drie Slovenië net geen 16.500. Ook het aantal Belgische zeges in de WorldTour was nog nooit zo hoog: 29. Slovenië strandt op twee met 25, Denemarken op drie met 22 zeges. Remco Evenepoel zorgde met 11 zeges voor bijna 38% van dat aantal, Jasper Philipsen deed met 8 zeges ook stevig zijn best. Daarnaast wonnen ook Tim Merlier (5), Arnaud De Lie (1), Jordi Meeus (1), Wout van Aert (1), Tim Wellens (1) en Soudal Quick-Step (1). In het individuele UCI-klassement staan er met Remco Evenepoel, Wout van Aert, Jasper Philipsen en Arnaud De Lie ook vier Belgen in de top 15, niemand doet beter. De Denen (3) en de Slovenen (2) zijn opnieuw de eerste achtervolgers.