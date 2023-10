Erwin Vervecken geeft verklaring waarom Wout van Aert naar Colombia trekt: "Het is een win-winsituatie"

Wout van Aert trekt in november naar Colombia om deel te nemen aan de 'Giro de Rigo' van Rigoberto Uran. Maar waarom doet Van Aert dat nu?

Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) kondigde de deelname van Wout van Aert aan 'El Giro de Rigo', dinsdag zelf aan op zijn sociale media. Dat is een gran fondo van 160 kilometer met 2400 hoogtemeters die op 12 november wordt gereden in Colombia.

Van Aert is dit jaar de grote naam op de affiche, onder meer Alberto Contador, Chris Froome, Egan Bernal en Tadej Pogacar gingen hem al voor. En er liggen ook enkele voordelen voor hem, stelt Erwin Vervecken, sinds 2011 de UCI-manager voor de Gran Fondo.

Trainen voor crossseizoen

"Hij moet dan ook stilaan opnieuw beginnen te trainen", zegt Vervecken bij Het Nieuwsblad. "Het is een win-winsituatie. Het is voor Wout een aangename eerste opstap. Het crossseizoen is dan nog relatief ver weg."

Wanneer Van Aert vertrekt naar Colombia en wanneer hij terug zal zijn, is nog niet duidelijk. Maar het geeft wel aan dat hij niet voor eind november opnieuw het veld zal induiken, iets wat hij de vorige jaren ook al deed.