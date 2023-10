Organisatie Druivencross slaakt kreet: "Respect nodig van UCI en wielerbond"

Zondag wordt in Overijse de Druivencross gereden. Die staat dit jaar op de kalender van de Telenet Superprestige.

De Druivencross in Overijse is geen Wereldbekermanche meer, maar wel een onderdeel van de Telenet Superprestige. Al tilt de organisatie daar niet zo zwaar aan.

“Dat we nu in de Superprestige terechtkomen, is geen verrassing”, zegt voorzitter van het lokale organisatiecomité Willy Van Roy aan WielerFlits. “In onze afspraak met Flanders Classics staat dat we altijd een plekje in de Wereldbeker of de Telenet Superprestige zouden krijgen.”

Dat kan elk jaar verschillen, maar de afspraak is er en die wil de organisatie dan ook respecteren. De samenwerking met Flanders Classics was meer dan broodnodig.

“Ik ben daar eerlijk in: mochten wij nog altijd een losse cross zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat Overijse nu niet meer bestond. Dankzij de samenwerking met Flanders Classics is ons voortbestaan gegarandeerd.”

Al had de Druivencross wel op een andere plaats in de kalender willen staan. In het verleden was dat al in alle maanden van oktober tot en met januari.

“Nu valt onze cross te vroeg om Wout van Aert en Mathieu van der Poel te strikken, maar daar kunnen we weinig aan veranderen. Ik ga nooit met een dikke nek rondlopen om het beste plekje op de kalender op te eisen, maar ik hoop dat men vanuit de UCI en wielerbond respect heeft voor organisaties die goed werk leveren en in de toekomst de kalender minder vol maakt.”