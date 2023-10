David van der Poel met de grond gelijk gemaakt: "Beter accountant of IT'er geworden"

David van der Poel kondigde deze week vrij onverwacht zijn afscheid als profwielrenner aan. De oudere broer van Mathieu bevestigde het nieuws dinsdag na zijn tweede plaats in de Sluitingsprijs Putte-Kapellen.

De amper 31-jarige David van der Poel sukkelde al enige tijd met de rug. Hij was sinds 2014 actief in het profcircuit, maar stond gedurende zijn carrière veelal in de schaduw van zijn broer Mathieu. Dat benadrukte ook de Nederlandse journalist Arjan Schouten, die in zijn column in het Algemeen Dagblad allesbehalve mals was voor de oudste van de van der Poel-broers.

"Zelfs in het opleidingsteam van Alpecin-Deceuninck bleek onlangs geen plek meer voor de 31-jarige broer van", klinkt het onder meer bij Schouten in zijn column. "Soms had hij een superdag in het veld, maar een veelwinnaar was hij niet. Als hij al in iets op zijn broertje leek, dan was het wel die rug, die ook bij hem altijd bleef zeuren."

NIET HET TALENT VAN BROER MATHIEU

Schouten vindt ook dat David Van der Poel zijn profcontracten vooral te danken heeft aan zijn broer Mathieu en dat hij misschien beter voor een ander carrièrepad gekozen had.

"Misschien had hij beter accountant kunnen worden, of IT’er", aldus Schouten. "Op het zadel leerde hij echter dat talent niet altijd eerlijk evenredig doorgegeven wordt. Maar zo oneerlijk als bij de Van der Poels, dat zie je maar zelden."