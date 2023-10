Niet alleen Van der Poel of Van Aert: ook deze drie wegrenners duiken opnieuw het veld in

Heel wat wegrenners duiken deze winter opnieuw het veld in. Naast Van Aert, Van der Poel en Pidcock duiken nog drie andere wegrenners het veld weer in.

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock duiken rond half december weer het veld in voor een intensieve periode in het veld van een paar weken. Maar daarnaast zullen ook Tim Merlier, Gianni Vermeersch en Florian Vermeersch opnieuw in het veld rijden.

Florian Vermeersch stelde in de podcast ALBERT & LAMBERT dat hij net als vorig seizoen opnieuw in de Zilvermeercross in Mol (22 december) opnieuw als eerste cross wil rijden. Vorig seizoen reed hij in totaal vijf crossen.

Gianni Vermeersch zal ook midden december weer het veld induiken. Vorig seizoen reed hij acht crossen, met als eerste de Wereldbeker in Val di Sole. Zijn beste resultaat was een 13de plaats in de Kasteelcross in Zonnebeke.

Die Kasteelcross in Zonnebeke werd gewonnen door Tim Merlier. "Ik werk enkele veldritten af vanaf eind december, vergelijkbaar dus met vorig seizoen", zegt hij bij HLN. Hij reed vorig seizoen zes crossen, met dus een overwinning in Zonnebeke als afsluiter.