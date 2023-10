🎥 Hakkende 'foemkekop' Sep Vanmarcke grote ster in hilarisch filmpje rond reanimatie

Het wielerpeloton is in de ban van hartproblemen. Al enkele toppers moesten vervroegd afscheid nemen, zo ook Sep Vanmarcke. Die zet zich nu in voor een campagne tegen hartziekten.

Sep Vanmarcke, Nathan Van Hooydonck, Wesley Kreder en recent nog Niklas Eg moesten stoppen met wielrennen door hartproblemen. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer hartziekten die ook de gewone man of vrouw treffen.

Sep Vanmarcke is nu - samen met Willy Sommers - het gezicht van een campagne rond hartziekten. En dat levert ook meteen een leuke campagne op. De Ideale Wereld zou natuurlijk De Ideale Wereld niet zijn als ze daar niet mee aan de slag zouden zijn gegaan.

Met in een hoofdrol deze keer Sep Vanmarcke, samen met Sociaal Incapabele Michiel. "Take it away, foemkekop", wordt hij meteen door de mangel gehaald door het figuurtje die zijn populariteit dankt aan het programma.

We krijgen een aantal stappen die belangrijk zijn in het reanimeren voorgeschoteld. Met de nodige hilariteit uiteraard, al is het op zich bittere ernst. Iedereen zal het in ieder geval (nog) beter onthouden door het filmpje.