Deelnemersveld in de cross krijgt stevige domper: twee absolute toppers minstens een maand er niet bij

Drie Nederlandse toppers reden de voorbije weken alles op een hoopje. De komende maanden gaat het er echter anders uit zien.

Fem Van Empel gaf eerder al aan dat ze na het EK begin november er de riem even af zal halen, maar de komende twee weken maakt ze veel kans om nog een paar crossen te winnen. De concurrentie haakt namelijk af.

Zowel Puck Pieterse als Shirin van Anrooij hebben inmiddels via de sociale media aangegeven dat ze een rustperiode inbouwen. Pieterse heeft er een geweldig zwaar en lang seizoen opzitten op de mountainbike en neemt anderhalve maand rust.

Shirin van Anrooij van haar kant was afgelopen weekend ziek, waardoor ze in Waterloo al snel moest opgeven. "Het hoofd zegt ja, maar het lichaam zegt neen", klinkt het op Instagram. Ook zij neemt afscheid tot in december.

Het deelnemersveld zal er de komende weken dus fiks anders uit zien. Aan anderen om hun kans te wagen ook eens een koers naar de hand te zetten ongetwijfeld.