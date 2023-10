Wat met Pogacar in 2024? Teammanager laat zich uit over de zaak én is formeel over de veerkracht van zijn poulain

Tadej Pogacar kon de Tour in 2023 uiteindelijk niet winnen. Hij had niet de beste vorm te pakken, op de Col de la Loze werd dat pijnlijk duidelijk.

Op de Col de la Loze moest Tadej Pogacar al op ruim acht kilometer van de top de andere favorieten laten gaan. Hij verloor daarbij verschillende minuten en moest zich uiteindelijk sussen met een tweede plaats in het einklassement en de witte trui.

De val in Luik-Bastenaken-Luik was nefast voor de feestvreugde. En voor de conditie van de Sloveense alleskunner vooral. "Ik denk dat hij met zijn huidige conditie trots mag zijn dat hij in de Tour tweede staat", vertelde teammanager Mauro Gianetti van UAE Emirates toen al.

Giro en/of Tour 2024?

Enkele maanden later heeft hij opnieuw van zich laten horen. "De dag van de Col de la Loze? Dat was een speciale dag voor ons", is hij nu duidelijk bij Cyclingnews. "Tadej Pogacar ging toen heel diep en slaagde erin de tweede plek vast te houden."

"Veel andere renners zouden de handdoek gegooid hebben, maar hij toonde zijn karakter en bleef vechten." Rest de vraag: wat in 2024? Er doen geruchten de ronde over een mogelijke deelname aan de Giro d'Italia. "Daarover is nog niets beslist", aldus Gianetti nog.