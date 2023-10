Winnares lag op voorhand zo goed als vast, piepjonge Belgische maakt indruk

In het Nederlandse Heerde wordt op zaterdag de Cyclocross Heerderstrand gereden. Bij de vrouwen kregen we een verwachte one-woman-show.

Manon Bakker was de grote topfavoriete, misschien wel de enige waar echt werd naar uitgekeken in Heerde. Normaliter rijdt ze niet vaak een C2-cross, maar voor haar coach deed ze eens een extraatje.

Haar trainer is organisator in Heerde, dus was het een 'verplicht nummertje'. Dan maar een trainingsritje? Neen, Bakker deed haar favorietenrol alle eer aan.

Solo van start tot finish

In ronde 1 trok ze ten strijde en zoals verwacht kon er niemand volgen. Ze soleerde van start tot finish en diepte gaandeweg haar kloof gestaag uit. Voor Bakker was het de eerste overwinning van het seizoen.

In de achtergrond kregen we een compleet Nederlands podium met Lauren Molengraaf en Femke Gort. De 18 jaar jonge Belgische Xaydee Van Sinaey reed naar een knappe vierde stek.