Eén overwinning van Remco Evenepoel krijgt plekje in het hart van Tim Declercq: "Dat maakte het hele speciale zege"

Remco Evenepoel en Tim Declercq zullen volgend jaar geen ploegmaats meer zijn. Een speciale dag tijdens hun samenwerking als teamgenoten blijft voor altijd de Luik-Bastenaken-Luik van 2022.

In een video waarin hij afscheid neemt van Soudal Quick-Step, is de uitbarsting van vreugde bij Declercq te zien op het moment dat Evenepoel als winnaar over de streep kwam. "We haden al zo veel pech gekend dat voorjaar. Ook ikzelf, met het probleem dat ik had", verwijst Declercq naar het feit dat hij pericarditis had.

"We hadden ook veel kritiek gekregen. Van de buitenwereld, van de pers." Kortom: het was een hele lastige periode voor de Wolfpack. Waarna Declercq bij die ene belangrijke afspraak dan deel uitmaakte van de selectie die Evenepoel aan winst moest helpen.

"Om dan nog de laatste voorjaarsklassieker te kunnen winnen en ook het feit dat ik mijn steentje had bijgedragen: dat maakte het een hele speciale zege."