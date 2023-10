Performance manager onthult hoe Jumbo-Visma Wout van Aert kon overtuigen om bij hen te tekenen

Wout van Aert maakte in 2019 de overstap naar Jumbo-Visma. Performance coach Mathieu Heijboer vertelt nu hoe ze Van Aert van hun project konden overtuigen.

Het huidige Jumbo-Visma startte in 2015 als Team LottoNL-Jumbo en groeide uit tot een van de beste ploegen ter wereld. Dat bewees de ploeg dit jaar met 69 zeges, waaronder de drie grote rondes met drie verschillende renners.

Maar dat is wel een langzaam proces geweest, zegt performance manager Mathieu Heijboer bij Escape Collective. "Uiteindelijk heeft het dankzij renners als Dylan Groenewegen en Primoz Roglic vorm kunnen krijgen."

"Na elke overwinning die we behaalden, werd er weer meer mogelijk", stelt Heijboer nog. "De filosofie die nu binnen de ploeg heerst, is om samen alles te doen en naar iedereen te luisteren."

Wout van Aert

Die filosofie was ook belangrijk om Wout van Aert in 2019 te overtuigen om bij hen te tekenen. "We hebben hem heel duidelijk uitgelegd hoe wij naar wielrennen keken en hoe we naar training keken, ondanks de beperkte middelen", zegt Heijboer.

"We konden goed uitleggen dat we alles richtten op prestatie. Het hielp natuurlijk ook mee dat zijn toenmalige trainer, Marc Lamberts, al verbonden was met het toenmalige Lotto-Jumbo."