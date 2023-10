Ploeg van Jasper Stuyven en Thibau Nys gaat op zoek naar volgende Remco Evenepoel: volgende stap is alweer gezet

De ploeg van Thibau Nys en Jasper Stuyven zit niet stil. Kan het de volgende Remco Evenepoel strikken en verder opleiden. Er wordt alvast werk gemaakt van de toekomst.

Het is moeilijk om in het profwielrennen één van de meest succesvolle teams te zijn zonder één van de grootste kleppers in de rangen te hebben. Die ergens weghalen vergt veel financiële middelen. En dus tracht menige wielerploeg om het volgende grote supertalent binnen te halen en die verder op te leiden in een Development Team.

Er zijn verschillende grote ploegen die ondertussen zo'n opleidingsploeg hebben opgericht, waar het jonge talenten kan stallen. Bij Lidl-Trek was er tot op heden nog geen sprake van een Development Team, maar dat zal er wel zijn in 2024. Enkele dagen geleden kondigde de laatste namen aan die in deze ploeg terecht zullen kunnen.

ZOON VAN PETEGEM BIJ LIDL-TREK

Met een totaal van 14 jonge renners uit 10 landen zal dit nieuwe project aangevat worden. Onze landgenoot Axandre van Petegem, zoon van Peter van Petegem, was eerder al zeker van zijn plek in de opleidingsploeg. Markel Irizar wordt teammanager en Sebastian Andersen sportdirecteur. Een belangrijke nieuwe stap is zo gezet.