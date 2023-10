Sepp Kuss over het vertrek van Primoz Roglic bij Jumbo-Visma: "Beter voor iedereen"

Sepp Kuss groeide tijdens de Vuelta plots uit tot een winnaar, ten nadele van zijn ploegmaats Vingegaard en Roglic. De Amerikaan denkt dan ook dat het beter is dan Roglic vertrokken is bij de Nederlandse ploeg.

Met Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Sepp Kuss had Jumbo-Visma misschien plots te veel kopmannen in één ploeg. Kuss denkt dan ook dat het vertrek van Roglic een goede zaak is. "Ik denk dat het voor iedereen beter is dat Primoz bij een ander team zit", zegt Kuss bij GCN.

"Nu kan hij naar een team waar hij de steun krijgt die hij verdient en waar iedereen achter hem staat." Kuss heeft dus geen slecht woord over Roglic. "Primoz heeft ons team gebracht waar het nu is. Hij pushte iedereen in het team om het beste uit zichzelf te halen en liet ons zien dat goed genoeg doen niet voldoende was."

"Ik heb veel van hem geleerd. Niet per se dat hij mij dingen aanleerde, maar wel hoe hij zich ontwikkelde als renner en hoe hij zelf leerde. Als je kopman een fout maakt en je ziet hem die fout corrigeren in een latere wedstrijd, dan leer je daar ook van."

Tour de France

Kuss bewees in de Vuelta dat hij nu ook een grote ronde kan winnen. Gaat de Amerikaan nu ook in de Tour voor de eindzege? "We zullen zien wat het parcours is van de Tour. Misschien is het iets waar ik voor kan gaan, maar ik denk dat de Vuelta meer geschikt is voor mij, qua parcours. Maar waarom niet?"