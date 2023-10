"Laat Lotte doen": waarom we veel mogen verwachten, maar ook niet te veel mogen vragen van Kopecky in 2024

De derde Tour de France Femmes begint in Rotterdam en loopt ook door België. Na de tweede plaats vorig jaar kijkt iedereen dan ook reikhalzend uit naar Lotte Kopecky. Maar we moeten ook een beetje rustig blijven.

De Tour de France Femmes start in 2024 in Rotterdam. Via Den Haag, Dordrecht en opnieuw Rotterdam krijgen we al twee interessante dagen met twee ritten en een korte tijdrit. Daarna trekken we van Valkenburg naar de Belgische Ardennen.

Een mix tussen de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, het moed de burger moed geven. En de Belgische fans al helemaal. Diverse analisten kirden al meteen dat er liefst zes ritten zijn die Lotte Kopecky perfect op het lijf geschreven moeten zijn.

© photonews

Ze zit in de sterkste ploeg en terwijl Demi Vollering topfavoriete zal zijn voor een tweede eindzege op rij - zeker nu Annemiek Van Vleuten op wielerpensioen is - zou dat net kunnen zijn waar een Kopecky in topvorm kan van profiteren.

Als ze haar in een tussenrit eens een minuut of drie-vier zouden laten pakken, wie gaat haar dan terugpakken? Het slotweekend lijkt zwaar, misschien iets zwaarder dan vorig jaar, maar opnieuw: met Kopecky weet je nooit.

Etape 7 / Stage 7

🚩 Champagnole - @mongrandbo 🏁 167 km #TDFF2024



⛰ The Tour de France Femmes avec @GoZwift is heading towards the Alps!



⛰ Le Tour de France Femmes avec @GoZwift entre dans les Alpes ! pic.twitter.com/D6PezXqBW9

Etape 8 / Stage 8

🚩 @mongrandbo - @alpedhuez 🏁 150 km



🤩 Alpe d'Huez ! The #TDFF2024 avec @GoZwift will have its grand finale on the 21 mythical hairpins!



🤩Alpe d'Huez ! Le #TDFF2024 s'offre un final en apothéose sur les 21 virages mythiques ! pic.twitter.com/7Qd2R6mQKs — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 25, 2023

— Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 25, 2023

Kopecky zelf weet echter nog niet zeker of ze na een op dat moment al zwaar jaar wel vol voor de Tour de France zal gaan. En of ze dus überhaupt wel aan de start zal staan in Rotterdam. Als je haar parcours bekijkt, is dat niet onlogisch.

Op 4 augustus rijdt ze de Olympische wegrit met ambities in Parijs, op 9 augustus volgt mogelijk een ploegkoers en op 11 augustus een afsluitende en zwaar omnium. Een dag later in Rotterdam klaar zijn voor een dikke week afzien? Dat lijkt niet evident.

Rustig blijven?

Zelfs als Kopecky met topvorm en Olympische medaille(s) uit Parijs komt, zal ze toch een paar procenten te kort komen op Vollering, Uttrup Ludwig en andere Niewiadoma's die niet op de baan in actie komen in Parijs en dus een weekje kunnen rusten tussen de wegrit en de Tour door.

Onze tip is dan ook: laat Kopecky doen. Wil ze de Tour rijden? Dan kan ze als knecht ook van dienst zijn voor Vollering en zeker in de eerste dagen met haar vorm vanuit Parijs misschien nog wel een ritje pakken en eventueel mikken op een nieuwe groene trui. Maar laat haar zeker voor een eindklassement rustig doen. In 2025 of 2026 zijn er misschien andere klemtonen mogelijk.