Laurens Sweeck richt zich nu al op andere doelen: "Dat staat hoger aangeschreven voor mij"

Laurens Sweeck moet de klassementen al bijna uit zijn hoofd zetten door zijn blessure. Maar Sweeck heeft al andere doelen gevonden.

Sweeck moest door een spierblessure in zijn kuit de eerste manche van de Wereldbeker in Waterloo missen en staat zo al een volledige manche achter. In de Superprestige in Overijse eindigde Sweeck als achtste, waardoor hij ook al een achterstand moet goedmaken.

Maar Sweeck heeft wel al andere doelen. "Een trui winnen staat voor mij wat hoger aangeschreven dan een klassement, maar ik wil ook een constant seizoen rijden met een goede basis. Hier en daar probeer je er nog iets bij te doen, maar dat is niet altijd evident", zegt Sweeck bij Wielerflits.

EK Pontchâteau

Volgend weekend staat er al een trui op het spel, met het EK in Ponchâteau. In 2019 werd Sweeck in de laatste Wereldbeker daar zesde, op elf seconden van Wout van Aert. Zal Sweeck kunnen profiteren van zijn rust?

"Na dit weekend zal die vermoeidheid bij iedereen wel wat gepasseerd zijn. Iedereen heeft weer de kans om uit te rusten. Bovendien zijn alle renners professioneel genoeg om even gas terug te nemen waar nodig", zegt Sweeck nog. De kansen zullen dus gelijk zijn.