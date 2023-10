Tom Dumoulin werd met de neus op de feiten gedrukt: "Hij had gewoon gelijk"

Tom Dumoulin hing vorig jaar zijn fiets definitief aan de haak. De Nederlander kwam in de podcast van Geraint Thomas nog eens terug op zijn laatste jaren.

Tom Dumoulin beleefde in 2017 en 2018 zijn beste seizoenen. Hij won de Giro in 2017 werd wereldkampioen tijdrijden. In 2018 tweede in de Giro en de Tour en werd hij tweede op het WK tijdrijden. Maar daarna ging het bergaf.

"Ik was in 2018 op trainingskamp na de Tour. Om het WK voor te bereiden, waar ik uiteindelijk vierde werd in de wegwedstrijd en tweede in de tijdrit. Laurens ten Dam en Karsten Kroon kwamen op bezoek in Livigno omdat ik daar alleen was. Ze zagen me trainen en Karsten zei toen al: 'Dit is je laatste goede seizoen, maat.' Hij had gewoon gelijk."

"Ik vroeg gewoon te veel van mezelf. Ik jaagde doel na doel na doel na. Ik keek naar niets anders dan mijn eigen bubbel. Mijn hoofd zat alleen bij de volgende race. Ik genoot er niet eens meer van, maar ik jaagde mijn dromen achterna."

"Hij (Kroon, nvdr.) vond dat ik moest rusten en moest zeggen: fuck dit seizoen. Er is weer een volgend jaar." Maar spijt heeft Dumoulin niet. "Als je vraagt: had je een normaal leven willen hebben en geen profwielrenner zijn geweest, dan zou ik kiezen voor het leven van profwielrenner. Maar ik ben wel blij dat ik op vrij jonge leeftijd gestopt ben met de sport."