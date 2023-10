Wout van Aert niet in de Tour? Jumbo-Visma onthult wanneer er duidelijkheid komt

Rijdt Wout van Aert ook in 2024 de Tour? Bij Jumbo-Visma moeten ze dat nog allemaal bespreken, in december komt er duidelijkheid.

Wout van Aert was, net als Remco Evenepoel en Arnaud De Lie, niet aanwezig bij de voorstelling van het parcours van de Tour in 2024 in Parijs. Maar zal hij eind juni ook aan de start staan in het Italiaanse Firenze voor de 111de Tour?

Er liggen in de Tour van 2024 niet erg veel kansen voor de sprinters en meteen na de Tour loeren ook de Olympische Spelen om de hoek. Zes dagen na de slottijdrit staat namelijk al de Olympische tijdrit op het programma.

Giro voor Van Aert?

De Giro zou zo een alternatief kunnen zijn voor Van Aert, maar bij Jumbo-Visma is daar nog geen beslissing over gevallen. "We gaan nu eerst alles evalueren en dan maken we zoals jaarlijks onze plannen bekend op de teampresentatie", zei Richard Plugge bij HLN. Die teampresentatie staat eind december op het programma.

Van Aert liet in het verleden wel al vallen dat hij graag eens de Giro zou rijden. Maar nu is enkel de deelname van kopman Jonas Vingegaard aan de Tour al zeker. Of ook Sepp Kuss er aan de start als (mede)kopman is nog niet duidelijk.