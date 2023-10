Laurens Sweeck blijft strijdvaardig, maar beseft ook: "Ik kan me een misstap niet meer permitteren"

Laurens Sweeck heeft het begin van zijn seizoen gemist door een blessure. Daardoor moet hij al een van zijn grote doelen van het seizoen, de Wereldbeker, al bijna schrappen.

Laurens Sweeck viel in de eerste cross van het seizoen, in Beringen, in een afdaling en liep daarbij een scheurtje in zijn kuit op. Intussen is die blessure weer achter de rug, want Sweeck reed alweer in Overijse en in Woerden.

"Ik voel dat die blessure wel achterwege is, al is het misschien een zwak puntje. Ik had geluk dat de blessure in mijn kuit zat, waardoor ik wel gewoon op lage intensiteit kon blijven fietsen. Ik kon alleen amper lopen", zegt Sweeck bij In de Leiderstrui.

Maar door die blessure moest Sweeck wel de eerste manche van de Wereldbeker missen in Waterloo. En die Wereldbeker was door zijn eindzege van vorig jaar een hoofddoel voor Sweeck. Daardoor heeft Sweeck nu al een achterstand op Nys en Iserbyt.

"Ik moet er maar vanuit gaan dat iedereen weleens een slechte dag heeft en dat de mijne dan al geweest is", stelt Sweeck. "Het is alleen wel zo dat ik me niet nog een misstap kan permitteren."

Toch ziet Sweeck het nog niet negatief in, ook omdat er nog 13 manches op het programma staan. En de winnaar in tegenstelling tot enkele jaren geleden maar 40 punten krijgt in plaats van 80. "Je kunt met hele goede resultaten snel een achterstand ombuigen. Er is wellicht nog wat mogelijk."