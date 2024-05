Wout van Aert reageert bijzonder teleurgesteld na zijn rentree in het peloton

Wout van Aert heeft in de Ronde van Noorwegen zijn comeback gemaakt na zijn zware val. Hij hielp zijn ploegmaats, maar deed niet mee voor de zege.

Vooraf hadden Wout van Aert en Visma-Lease a Bike de verwachtingen getemperd over zijn rentree in het peloton. Er konden nog een wonderen verwacht worden twee maanden na zijn zware val.

Van Aert bracht zijn ploegmaats in positie voor de slotklim en liet dan op 2 kilometer van de streep lopen. "Het ging best goed vandaag. Het was een gecontroleerde wedstrijd. Dus dat was welgekomen voor mij", zegt hij bij Sporza.

Teleurgestelde Van Aert

Van Aert wilde nog doorgaan tot anderhalve kilometer van de streep, maar verloor zijn momentum toen hij tegen iemand voor zich reed. Al vanaf het begin van de slotklim zat Van Aert echter op de limiet. Van Aert moest de teleurstelling verbijten.

"Het is voor mij geen normaal gevoel om er maar gewoon bij te rijden en af te zien in het peloton, maar ik weet dat dit er nu bij hoort. Daarom sta ik nu niet op tafel te springen. Ik voelde goed aan mijn longen dat het lang geleden was dat ik zo diep ben moeten gaan.

Van zijn blessures had Van Aert op de fiets geen last, dat viel dus wel mee. Vrijdag wordt een nog zwaardere rit, dan staat er een echte aankomst bergop (5,5 kilometer aan 8,7% gemiddeld) op het programma.