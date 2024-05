🎥 Niet te stoppen! Thibau Nys oppermachtig in Noorwegen, Wout van Aert doet niet mee

Thibau Nys heeft in de Ronde van Noorwegen zijn favorietenrol meteen waargemaakt. In de eerste rit won hij al bij al makkelijk de eerste rit.

De Ronde van Noorwegen was voor de Belgen bijzonder interessant om volgen. Er was de terugkeer van Wout van Aert in het peloton en ook Thibau Nys stond aan de start. Hij was meteen favoriet voor de eerste rit.

Het werd ook duidelijk waarom. Lidl-Trek demonstreerde in de laatste laatste kilometer naar Voss Resort (3.9 km aan 5.7%). Mathias Vacek trok bijzonder stevig door en sloeg een gat met Thibau Nys in zijn wiel.

Nys slaat meteen dubbelslag

Nys nam op zo'n 150 meter over van Vacek en sprintte al bij al makkelijk naar de zege. Nys slaat zo meteen een dubbelslag in Noorwegen, waar vrijdag de koninginnenrit op het programma staat. De renners klimmen dan naar Gullingen (5.5 km aan 8.7%).

"Ik ben blij met deze ritzege", zei Nys achteraf. "Morgen zal een lastige rit zijn, maar in Hongarije had ik ook niet verwacht om de koninginnenrit te winnen. Ik zal wellicht tekort komen voor de eindzege, maar we gaan er vol voor gaan."

De wederoptredende Wout van Aert werkte voor zijn ploeg Visma-Lease a Bike en liet op twee kilometer van de streep lopen. Van Aert kwam binnen op zo'n drie minuten van Thibau Nys, maar kan dus blij terugblikken op zijn rentree.