Tim Merlier geeft criticasters lik op stuk na zijn tweede ritzege in de Giro

Tim Merlier heeft een tweede ritzege gepakt in de Giro. Nadien had hij nog een duidelijke boodschap voor zijn criticasters.

Na twee keer een plek in de top tien en een declassering heeft Tim Merlier toch een tweede keer kunnen toeslaan in de Giro. In een chaotische sprint was hij sneller dan Jonathan Milan en Kaden Groves.

Merlier had achteraf duidelijk een briefing gekregen van de ploeg. "Wanneer ik op topsnelheid ben, dan weet ik dat ik het kan halen. Zeker met mijn Castelli-skinsuit", knipoogde Merlier naar de verlenging van de Italiaanse kledingsponsor.

"In de laatste kilometers hebben we ons, met onder andere Julian Alaphilippe in steun, proberen te organiseren. We wisten welke plaatsen er belangrijk waren, en we zaten altijd in een goede positie."

Merlier haalt uit naar critici

"De laatste kilometer was heel snel, ik was verbaasd met die twee bochtjes, maar ik vond mijn moment. Ik begon aan mijn sprint en haalde het uiteindelijk." Voor Merlier de eerste keer dat hij twee ritten wint in een grote ronde.

In de Giro en de Tour van 2021 won Tim Merlier telkens een rit in de eerste week. Verder kwam hij niet, want Merlier gaf telkens op aan het einde van de eerste week. Nu lukte het dus wel. "De haters zullen teleurgesteld zijn", reageerde Merlier scherp.