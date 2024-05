🎥 Cian Uijtdebroeks heeft uitstekend nieuws na teleurstelling in de Giro

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Cian Uijtdebroeks moest iets meer dan een week geleden opgeven in de Giro door ziekte. Ondertussen heeft hij wel beter nieuws te melden.

Met grote ambities was Cian Uijtdebroeks naar de Giro getrokken. Hij deed het ook uitstekend met een zevende plaats op Oropa en Prati di Tivo. Sinds dag twee stond Uijtdebroeks bijna altijd in de top vijf van het klassement.

De Belgische kopman van Visma-Lease a Bike streed ook mee voor de witte jongerentrui. Hij moest die twee doelen laten varen door ziekte. Twee dagen na de eerste rustdag moest Uijtdebroeks met koorts uit de Giro stappen.

Na zijn opgave in de Ronde van Catalonië eerder dit jaar een nieuwe tegenslag voor Uijtdebroeks. Een week later zit de jonge Belg echter al opnieuw op de fiets. Dat heeft hij laten weten op zijn sociale media.

Uijtdebroeks naar de Vuelta?

"Langzaam maar zeker weer bezig", zegt Uijtdebroeks. Hij is alweer op de fiets aan het trainen in de bergen. Waar Uijtdebroeks opnieuw aan de start zal komen is nog niet duidelijk.

De Tour lijkt echter geen optie te zijn voor Uijtdebroeks, ook als onder meer Jonas Vingegaard of Wout van Aert niet aan de start zouden staan. Vorig jaar deed Uijtdebroeks het wel goed bij zijn debuut in de Vuelta, wat misschien een optie zou zijn.