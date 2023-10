Laurens Sweeck heeft mooi compliment klaar voor revelatie Thibau Nys

Laurens Sweeck was vorig jaar de grote uitdager van het Pauwels Sauzen-Bingoal duo Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Die rol lijk dit jaar wat overgenomen door Thibau Nys, iets wat Sweeck ook merkt.

Terwijl Thibau Nys zijn start van het nieuwe veldritseizoen niet gemist heeft, verliep die van Laurens Sweeck allesbehalve vlekkeloos. Hij viel in Beringen en liep daarbij een spierscheur op in zijn kuit. Daardoor miste hij de eerste manche van de Wereldbeker in Waterloo.

Sweeck is inmiddels terug, maar zal dit seizoen niet enkel Iserbyt, Vanthourenhout en Van der Haar als concurrenten hebben. Intussen hebben ook Thibau Nys en de Nederlander Pim Ronhaar een stap gezet, dat is ook Sweeck niet ontgaan.

Grote stap van Thibau Nys

"Ik denk dat beide jongens al meermaals bewezen hebben dat ze het kunnen, maar het seizoen is nog maar net begonnen" zegt Sweeck bij In de Leiderstrui. "Er kan nog van alles gebeuren. Maar ik denk dat Thibau de grootste stap heeft gemaakt van iedereen dit seizoen."

Doordat ploegmaats Nys en Ronhaar nu een stap hebben gezet heeft Baloise Trek Lions met ook nog Van der Haar en Nieuwenhuis een sterk blok. Dat is ook met Iserbyt en Vanthourenhout het geval bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Enkel Sweeck kan daar niet echt op rekenen. "Maar dat was vorig jaar ook geen probleem."