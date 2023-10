Paul Herygers prikt lachend naar Niels Albert: "Eentje die de boel komt verprutsen, alle supporters teleurgesteld naar huis"

De cross leeft van een spannende strijd. Een duel, of liever nog met nog meer renners die hun deel van het verhaal willen schrijven. Want als iemand alleen rijdt van start tot finish? Dan is er weinig te zien.

Paul Herygers prikte alvast naar Niels Albert in de wielerpodcast Lambert & Albert: "Het WK 2012 in Koksijde? Het was verstandig om daar niet naartoe te gaan, want er was niets aan te zien", aldus de analist en commentator.

"Het was een verhaal van een renner die in de eerste ronde wegreed. Alle supporters daardoor teleurgesteld naar huis", kon er een lachje af. Ook bij Albert zelf, die smakelijk kon lachen om de grap. "Het is vervelend voor de commentatoren als er eentje alles verprutst."

Een keertje rondkijken

Het is inderdaad een gegeven dat een minder spannende cross voor minder superlatieven zorgt. "Voor de winnaar is dat niet erg", pikt Niels Albert in. "Maar voor commentatoren is het vaak heel moeilijk om heel het gesprek dan aan de waggel te houden."

"Wat moet je een uur lang vertellen als er niets te vertellen is en de cross vastligt. Babbel dat dan maar vol, dat is zeker niet makkelijk. Maar ik vond dat uur in Koksijde toen zeker niet vervelend, want zo kon ik eens rondkijken."