Verrassing van formaat! Movistar pakt uit met terugkeer van voormalige Giro- en Vuelta-winnaar

Movistar zal deze week een straffe transfer verwezenlijken. De Spaanse ploeg zou namelijk op het punt staan om Nairo Quintana terug te halen. De 33-jarige Colombiaan zat al een jaar zonder team na een dopingaffaire en reed vorig seizoen geen enkele koers.

Quintana verdedigde tussen 2020 en 2022 de kleuren van Arkéa Samsic. In de Tour de France van 2022 eindigde hij op een knappe zesde plaats in het algemeen klassement maar deze uitslag werd geschrapt nadat er sporen van Tramadol, een verboden pijnstiller, in zijn bloed gevonden werden.

De Colombiaan beging hiermee geen dopingovertreding en mocht in principe gewoon bijven koersen, maar Arkéa besloot toch om de samenwerking stop te zetten. Na een jaar langs de kant heeft Quintana nu onderdak gevonden bij zijn ex-ploeg Movistar.

SUCCESHUWELIJK MET MOVISTAR

Ploegbaas van Movistar Eusebio Unzué bevestigde het nieuws intussen ook al tegenover de Spaanse journalist Raúl Banqueri. Quintana kwam tussen 2012 en 2019 ook al uit voor de Spaanse ploeg en zette er in de loop der jaren enkele straffe resultaten neer.

Quintana won bij Movistar zowel de Giro (2014) als de Vuelta (2016) en werd daarnaast ook twee keer tweede in de Tour de France (2013 en 2015). De Colombiaan zou een contract van één jaar tekenen bij zijn oude liefde.