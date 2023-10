Nog geen zekerheid over welke grote ronde De Lie rijdt in 2024: "Maar die wordt het zeker niet"

Dat Arnaud De Lie in 2024 zijn debuut zal maken in een grote ronde, lijkt nu al helemaal duidelijk. Welke dat zal worden, is wel nog niet duidelijk.

Arnaud De Lie bevestigde in zijn twee jaar bij de profs wat hij in zijn eerste jaar al liet zien. Hij won maar liefst 10 keer in 2023, met ook een eerste zege in de WorldTour in de GP van Quebec. Het lijkt dan ook tijd voor de volgende stap.

De Lie rijdt in 2024 voor het eerst een grote ronde, maar welke dat zal zijn, weten ze bij zijn ploeg Lotto Dstny nog niet. "We zullen rustig met Arnaud gaan praten. Hij is zeker ambitieus. Als we hem meenemen naar de Tour, zal dat natuurlijk veel veranderen", zegt CEO Stéphane Heulot bij RTBF.

"Zeker is wel dat hij volgend jaar niet zal starten in de Giro. De kans dat Arnaud de Tour zal betwisten op schat ik op vijftig procent", zei Heulot nog. "In het najaar wacht alleen ook nog de Vuelta a España. Onze beslissing zal ook afhangen van het parcours van de aankomende Ronde van Spanje."

Olympische Spelen

Maar net als vele andere Belgen zit De Lie ook met de Olympische Spelen in Parijs in zijn achterhoofd. "Als renner wil je ook niet de Tour ingaan met het idee dat je vroegtijdig zal en moet opgeven. Dit moeten we allemaal nog bespreken."