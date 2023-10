Sepp Kuss hakt nu al knoop door over welke grote ronde hij in 2024 niet zal rijden

Sepp Kuss reed dit jaar als enige renner in het peloton de drie grote rondes uit. Maar de Amerikaan lijkt niet van plan om dat in 2024 nog eens te doen.

Sepp Kuss reed dit jaar zowel de Giro, de Tour als de Vuelta. In de Giro werd Kuss 14de, in de Tour 12de en in de Vuelta kwam Kuss als de verrassende winnaar uit de bus. De Amerikaan zorgde er zo mee voor dat Jumbo dit jaar de drie grote rondes won.

"Ik denk dat het volgend jaar misschien wat te vroeg is om ze weer alle drie te doen", zei Kuss onder meer bij GCN. Vooral de Giro lijkt volgend jaar niet op het programma te staan van de Amerikaan. "Maar ik zal de Giro d’Italia ooit zeker weer eens doen."

Over de reden waarom Kuss in 2024 de Giro wil overslaan is hij duidelijk. "Volgend jaar lijkt de ronde te veel tijdritkilometers te bevatten." De Giro bevat volgend jaar zo'n 70 kilometer tegen de klok, waarvan het grootste deel vlak is.

Tour en Vuelta

"Ook denk ik dat het leuk is om naar de Tour te gaan, of het nou om te helpen is of voor iets anders. Daarna zou ik dan naar de Vuelta gaan, wat een heel belangrijke wedstrijd voor me is."