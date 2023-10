Ex-renner Jens Voigt uit kritiek op twee ritten in de Tour: "Heb er nu al nachtmerries van"

Onder meer Remco Evenepoel, Patrick Lefevere, Richard Plugge en Jonas Vingegaard hadden kritiek op de gravelrit in de Tour van 2024. Maar Jens Voigt heeft ook nog kritiek op twee andere ritten, namelijk de vierde en de laatste.

Die etappe begint ook nog in Italië, maar trekt onderweg Frankrijk binnen. Op 20 kilometer van de streep ligt de Col du Galibier (23 kilometer aan 5,1% gemiddeld). Daarna ligt nog een afdaling richting aankomstplaats Valloire.

Voigt vindt dan ook dat zo'n aankomst als eerste bergrit in een grote ronde dan ook gevaarlijk is, omdat iedereen nog fris zal zijn. De Duitser verwijst onder meer ook naar de dodelijke val van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland, na een gelijkaardige aankomst.

"Dergelijke foto's wil ik nooit meer zien", zegt Voigt bij Eurosport. "Ik voel een zelfde soort onbehagen als ik denk aan het profiel van de slottijdrit met de zeer, zeer snelle afdaling van de Col d'Eze naar Nice", zegt Voigt nog.

"Ik heb er nu al een beetje nachtmerries van als ik me voorstel dat de profwielrenners met 90 km/u een berg afdalen en er mogelijk een harde zeewind waait. Laten we allemaal duimen dat alles soepel zal verlopen", zegt Voigt nog.

Etape 21 / Stage 21 - #TDF2024



🚩 @GvtMonaco - @VilledeNice 🏁 34 km ⏱



💛 The final ITT, the final battle, 35 years after the last time trial finish on the Tour de France.



💛 Un dernier chrono, la dernière bataille, 35 ans après le dernier chrono en clôture du Tour. pic.twitter.com/dpBA90rQFE