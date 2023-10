Opmerkelijk: Sepp Kuss kritisch voor groot project van zijn baas Richard Plugge

Onder meer Richard Plugge van Jumbo-Visma zou een nieuwe competitie willen oprichten om het wielrennen minder afhankelijk te maken van sponsors. Maar de renners lijken er niet echt happig op.

Reuters bracht het nieuws over het oprichten van een soort Super League naar buiten net na de voorstelling van het parcours van de Tour van 2024. Het project moet er dus voor zorgen dat er meer geld naar de ploegen stroomt.

Het zou er ook voor zorgen dat er minder wedstrijden zouden zijn of dat de belangrijkste niet meer met elkaar overlappen. Dat is bijvoorbeeld al jaren het geval met Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. Dat zou dus verdwijnen.

Twijfels van Kuss

Maar onder meer Sepp Kuss, recent de winnaar van de Vuelta en renner van Jumbo-Visma, heeft zijn twijfels geuit over het project. "Het is spannend en goed voor de sport als ze op een bepaalde manier wordt gemoderniseerd of meer gestandaardiseerd wordt", zegt hij bij GCN.

"Maar tegelijkertijd is wielrennen zeer divers en heeft het een rijke geschiedenis. Je kunt een grote kalender hebben met al deze kleinere historische wedstrijden, maar dan moet je er ook voor zorgen dat de betrokkenheid van de fans behouden blijft."