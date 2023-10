Erwin Vervecken benoemt het grootste verschil tussen Thibau Nys en zijn vader Sven

Thibau Nys is de laatste tijd al veel vergeleken met zijn vader Sven. Voor de Koppenbergcross doet ex-wereldkampioen Erwin Vervecken dat nog eens.

Sven Nys won in zijn carrière acht keer de Koppenbergcross, de laatste keer in november 2012. Vorig jaar werd zoon Thibau al zevende als belofte, op 1'26" van winnaar Lars van der Haar. Dit jaar zou Nys na zijn mee kunnen doen voor winst.

Volgens ex-wereldkampioen Erwin Vervecken heeft Thibau Nys qua mentale kracht, sprint, killersinstinct en persoonlijkheid nu al meer kwaliteiten dan zijn vader Sven. Maar toch heeft Thibau nog enkele werkpunten tegenover zijn vader.

Trainingen

Vooral op het vlak van trainingsarbeid. "Sven was nog net iets fanatieker. Thibau is daar iets meer relaxed in. Dat is in elk geval wat ik afleid uit zijn persoonlijkheid", zegt Vervecken bij Het Nieuwsblad.

In zijn conclusie is Vervecken ook duidelijk. "Hij gaat sowieso op jongere leeftijd dan zijn vader alle drie de klassementen winnen. Met die bedenking dat Sven van verder moest komen op zijn 20ste", stelt Vervecken nog.