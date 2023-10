Lukt het Mark Cavendish dan toch in de Tour? Sean Kelly uit stevig zijn twijfels

Mark Cavendish (38) zal in 2024 opnieuw proberen om zijn 35ste ritzege te winnen in de Tour. Sean Kelly stelt zich er echter vragen bij.

Cavendish kondigde tijdens de tweede rustdag van de Giro zijn wielerpensioen aan. Maar nadat hij moest opgeven met een sleutelbeenbreuk in de Tour, begon Cavendish toch te twijfelen. Begin oktober kondigde de Brit aan dat hij in 2024 dan toch nog zal doorgaan.

Die 35ste ritzege in de Tour blijft het hoofddoel voor Cavendish, hij zou dan alleen recordhouder worden. Sean Kelly, die vier keer de groene trui won in de Tour, heeft zijn twijfels. "Ik denk dat het voor Mark heel moeilijk zal worden om die etappezege te behalen", zegt Kelly bij GCN.

Veel hard werk

"Maar als hij gemotiveerd is, daar gaat het om. Ik vind het gewoon moeilijk om te zien waar hij die honger vandaan kan halen. Als ik hem was, zou ik niet zijn teruggekomen. Niet na de grote aankondiging van zijn pensioen in de Giro."

"Maar het is moeilijk voor hem op zijn leeftijd, maar hij is een van die geweldige atleten, en hij wil gewoon doorgaan en voor dat record gaan. Dat is zijn keuze en zijn beslissing, en het zou geweldig zijn om te zien of hij het zou kunnen krijgen."

"Het is gewoon al het harde werk. Als het lukt, zullen we allemaal zeggen hoe geweldig hij is, maar als ik hem was, op zijn leeftijd en in zijn positie… Hij had dit jaar een superniveau vóór zijn val. Als je die leeftijd bereikt, kan het moeilijk zijn om weer op dat niveau te komen."