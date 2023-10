Nederlandse bondscoach vindt zwaktepunt van Belgen voor het EK: "Het kan een rol spelen"

Komende zondag staat het EK veldrijden in Ponchâteau op het programma. Hij wordt wellicht weer een strijd tussen de Belgen en de Nederlanders.

De voorbije weken was er telkens een strijd tussen de twee sterkste ploegen in het veld, Baloise Trek Lions (met Nederlanders Lars van der Haar, Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuis en Belg Thibau Nys) en Pauwels Sauzen-Bingoal (met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout).

Maar op het EK van zondag zal Nys dan plots ploegmaat zijn Iserbyt en Vanthourenhout. Nederlands bondscoach Gerben de Knegt denkt dat de Nederlanders daar weleens van kunnen profiteren. Ook door de concurrentie onderling.

Rivaliteit tussen de Belgen?

"Het kan allemaal wel een rol gaan spelen. Als Iserbyt weg is, zal Vanthourenhout niet rijden en kan Nys feitelijk ook niet rijden. Maar dat vraag ik me dan toch wel af, of hij dat niet gaat doen. Meestal zitten de Belgen het minst goed op een lijn", zegt De Knegt bij In de Leiderstrui.

Al wil De Knegt niet te veel rekening houden met die rivaliteit bij de Belgen. "Je kunt er allerlei tactieken en verhalen bij verzinnen, maar uiteindelijk komt dat toch zelden uit", stelt de Nederlandse bondscoach nog.