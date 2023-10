Niels Albert gaat helemaal niet akkoord met Sven Nys: "Dát onthoudt iedereen"

Sven Nys zet de Koppenbergcross op hetzelfde niveau als het EK van komende zondag. Maar Niels Albert gaat daar helemaal niet mee akkoord.

Woensdag wordt met de Koppenbergcross de eerste manche van de X2O Trofee gereden. Maar onder meer Laurens Sweeck, Gerben Kuypers en Ceylin Alvarado starten niet om zich voor te bereiden op het EK van zondag in Ponchâteau.

Sven Nys begreep dat niet helemaal. "De Koppenberg wordt even hoog aanzien als een Europees kampioenschap", zei hij bij Wielerflits. Maar daar gaat Niels Albert niet mee akkoord. Hij vertelde ook waarom bij LAMBERT & ALBERT.

Europees kampioen hoger dan Koppenbergcross

"De Koppenberg is zeker een klassieker, maar in the end is een titel een trui. Wat iedereen van mijn carrière onthouden heeft zijn Hoogerheide en Koksijde (waar Albert wereldkampioen werd, nvdr.). Die wereldtitels, Belgische titels en eindklassementen, dat onthoudt iedereen."

"De Koppenbergcross is natuurlijk iets speciaal, het is een klassieker. Maar om dat nu te vergelijken met een titel. Ik zou toch liever Europees kampioen worden in Ponchâteau dan de Koppenberg te winnen", zegt Albert nog.