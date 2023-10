Soudal Quick-Step kondigt volgende contractverlenging aan: twee jaar extra

Bert Van Lerberghe heeft zijn contract bij Soudal Quick-Step met twee jaar verlengd. Van Lerberghe is een van de belangrijkste helpers van sprinter Tim Merlier.

Van Lerberghe (31) rijdt al sinds 2020 voor de ploeg van Patrick Lefevere, hij kwam toen over van het Franse Cofidis. Hij blijft nu nog twee jaar langer bij Soudal Quick-Step. "De voorgaande vier seizoenen in de ploeg zijn heel mooi geweest en dit is een team dat ik nergens mee kan vergelijken: het voelt als familie."

"Ik ken mijn rol als knecht en wil alles voor de ploeg doen in de klassiekers, maar ook in de sprints voor Tim. Dan denk ik met name aan koersen als Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix, waarin ik finale wil rijden en de ploeg wil helpen met het winnen van klassiekers."

Speciale band met Merlier

"Iedereen kent mijn vriendschap met hem, wat uiteraard ook onderdeel was van de keuze om te verlengen. We kennen elkaar nu meer dan twintig jaar en ik denk dat hij ook deels naar deze ploeg is gekomen omdat ik er rijd. Het zou dus raar zijn om bij Soudal Quick-Step te vertrekken, net nu Tim er is", zegt Van Lerberghe.

Patrick Lefevere is ook blij met het verlengde verblijf van Van Lerberghe. "Bert is een sterke coureur, die zich altijd opoffert voor de ploeg. Gedurende zijn tijd bij onze ploeg is hij één van de betere lead-outs geworden, waarbij hij ook een goede band heeft met Merlier. Ik ben blij dat hij nog twee jaar voor ons koerst."