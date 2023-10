Tiesj Benoot over één van de sterktes van Jumbo-Visma: "Dat had ik bij andere ploegen nog niet ervaren"

Tiesj Benoot zijn tweede seizoen bij Jumbo-Visma zit er op. Hij merkt een groot verschil met de andere ploegen waar hij al voor reed.

Benoot werd in 2015 prof bij de Lotto-ploeg en reed tot en met 2019. In 2020 en 2021 reed hij bij Team DSM, maar daar vertrok hij net als heel wat renners voor het einde van zijn contract. Nu rijdt hij al twee jaar voor Jumbo-Visma.

Bij de Nederlandse ploeg won Benoot dit jaar Kuurne-Brussel-Kuurne en hij was ook twee keer deel van de ploeg die met Jonas Vingegaard de Tour won. Benoot behaalde ook heel wat ereplaatsen, met onder meer een zevende plaats in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik dit jaar.

Video-analyse

Jumbo-Visma wordt als de beste ploeg ter wereld beschouwd en laat ook niets aan het toeval over. "Uit het voetbal hebben we bijvoorbeeld de concurrentieanalyse en de tactische analyse over genomen. Er worden beelden bekeken en dat is iets wat ik bij andere ploegen nog niet ervaren had", zegt Benoot bij de podcast Stropcast.

"In het openingsweekend hadden we bijvoorbeeld twee keer gewonnen dit jaar, maar toch wordt er een video-analyse gedaan over wat er goed was, maar ook wat er nog beter kon. Ondanks dat we dus twee keer gewonnen hadden."