Toon Aerts kwam tot inzicht tijdens zijn schorsing: "Veel renners beseffen dat ook niet"

Toon Aerts moet nog enkele maanden wachten op zijn rentree, maar kijkt toch al uit naar zijn rentree op 17 februari in Sint-Niklaas. Toch heeft hij tijdens zijn schorsing beseft dat hij trotser mag zijn op wat hij al bereikt heeft.

"Als ik er nu op terugkijk dan is het alsof er de laatste tijd wat sleur was ingekomen. Je gaat altijd maar van cross naar cross en bent altijd bezig met je trainingen. Maar nu besef ik hoe gek het eigenlijk was dat ik aan het doen was wat destijds Albert, Nys en Wellens deden", zegt Aerts bij LAMBERT & ALBERT.

"Ik heb beseft dat het wel gek is dat je op het podium van een WK staat en Belgisch kampioen wordt. Toen was dat allemaal maar normaal. En veel renners beseffen dat ook niet. Ik heb het nu eens van de andere kant gezien", zegt Aerts nog.

Bevoorrecht

"Zaterdag en zondag zat ik bijvoorbeeld naar de cross te kijken, maar je wil daar wel weer tussen rijden. Maar het moment dat je daar tussen rijdt, de vorige jaren dan, had ik dat niet echt door hoe gek dat wel was dat ik daar geraakt ben."

Aerts wil dat gevoel dat hij eigenlijk bevoorrecht is om prof te zijn ook meenemen in de rest van zijn carrière. "Het zal ook een motivatie zijn in de toekomst voor mij om die volgende 5 tot 7 jaar die er nog komen om er volle gas voor te gaan."